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Саудовский оркестр попытался сыграть гимн России перед Путиным и не попал в ноты

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Оркестр Саудовской Аравии попытался сыграть российский гимн во время встречи президента России Владимира Путина с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом, но не попал в нужные ноты. Видео опубликовало издание RT в своем Telegram-канале.

«Путин и король Саудовской Аравии слушают гимн РФ в интерпретации местного оркестра», — говорится в подписи к видеоролику. Несмотря на то что оркестр не попадал в ноты, государственный гимн был исполнен до конца.

Путин прибыл в Саудовскую Аравию впервые с 2007 года. Стороны планируют обсудить действия по стабилизации цен на нефть, обстановку в Сирии и регионе Персидского залива, а также палестино-израильское урегулирование. Глава государства вручил камчатского кречета королю Саудовской Аравии, тот в свою очередь подарил главе государства картину.

В 2015 году, как пишет «Би-би-си», фальшиво российский гимн был исполнен в Каире на встрече Путина с египетским коллегой Абдулой-Фаттахом Халилом Ас-Сиси. Издание отмечает, что музыканты военного оркестра не слишком часто попадали в ноты, и идентифицировать в их исполнении российский гимн было непросто.

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