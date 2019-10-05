«Таврида» подошла к концу

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» завершился в Крыму в субботу, 5 октября. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

«Это был самый продолжительный и насыщенный этап в истории "Тавриды": пять месяцев, 15 тематических смен, более 350 различных мероприятий, 5 тысяч молодых профессионалов и 80 партнеров — лидеров различных креативных индустрий», — отметил руководитель проекта «Таврида» Сергей Першин.

По его словам, рекордным стал и объем грантов, разыгранных в этом году — он превысил 178,6 миллиона рублей. Всего финансовую поддержку получили 311 проектов. В частности, 10 миллионов рублей были распределены между победителями конкурса на литературной резиденции «Таврида Лит», закрытие которой стало заключительным событием форума.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» впервые прошел в Крыму в 2015 году. В 2019-м проект расширился до формата арт-кластера и теперь включает в себя форум, фестиваль творческих сообществ, а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция "Таврида"», окончание которого намечено на 2022 год. Организатор проекта — Центр развития культурных инициатив.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



