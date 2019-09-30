В Крыму стартует «Таврида Лит»

В Крыму 30 сентября стартует заключительная в текущем году творческая резиденция «Таврида Лит» в рамках форума «Таврида 5.0». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

До 5 октября на мероприятии соберутся 200 писателей, поэтов и литературных критиков со всей России. Молодые литераторы будут «оттачивать мастерство» вместе с экспертами и лауреатами ведущих литературных премий, отмечается в релизе. Лучшие работы участников будут напечатаны в «Литературной газете».

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С прибывшими на «Тавриду Лит» встретятся такие писатели, как Сергей Шаргунов, Роман Сенчин, Шамиль Идиатуллин, Екатерина Матюшкина, Ольга Новикова и основательница школы «Хороший текст» Мария Голованивская. Также пройдет Skype-встреча с Гузель Яхиной и Еленой Шубиной. Помимо этого, участники мероприятия смогут пообщаться с публицистом Анатолием Вассерманом.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» впервые прошел в Крыму в 2015 году. В 2019-м проект расширился до формата арт-кластера и теперь включает в себя форум, фестиваль творческих сообществ, а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция "Таврида"», окончание которого намечено на 2022 год. Организатор проекта — Центр развития культурных инициатив.

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