В Конституционном суде раскритиковали российское высшее образование

Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский раскритиковал современную систему высшего образования в России. Об этом он заявил в «особом мнении» к решению КС, с которым ознакомилась газета «Коммерсантъ».

По мнению Арановского, улучшения в образовании, которые длятся около 30 лет, все еще спорны и доверия к дипломам по-прежнему нет. Введение болонской системы, в которой есть бакалавриат и магистратура, не все считают полезным, так как она не повлияла на качество образования и признание российских дипломов за рубежом. Он добавил, что, деньги, которые ушли на улучшение системы, можно было направить «во благо науке и достойную оплату преподавательского труда».

Он также считает, что в современной образовательной системе от преподавателя требуется заполнять много документов, и ценится не преподавание, а учебно-методические комплексы, которые «нужны не студентам и педагогам, а службам, чтобы те хорошо себя чувствовали и оставались при важном деле на выгодных позициях».

Такую точку зрения судья высказал после того, как бывший предприниматель Михаил Чайковский обратился в КС. В ноябре 2015 года мужчина обратился в Центр занятости населения в Воронеже, но его не признали безработным и не назначили пособие, так как он не предоставил справку о среднем заработке с последнего места работы, а также документ, «удостоверяющий его квалификацию».

КС признал, что при большом перерыве в работе справку с последнего места работы предоставлять не нужно. 8 октября суд снова выступил на стороне Чайковского — в его решении сказано, что отсутствие диплома или других документов о подтверждении квалификации не может нарушать право граждан на соцзащиту от безработицы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru



