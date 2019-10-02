Стало известно отношение россиян к образованию за рубежом

Более половины россиян (59 процентов) не хотели бы, чтобы их дети или внуки учились за рубежом, так как считают качество российского образования хорошим. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ, передает РИА Новости.

Обратного мнения придерживаются 30 процентов россиян, у 1 процента дети или внуки уже учатся за границей, еще у 1 процента их нет, а 9 процентов воздержались от ответа.

39 процентов россиян уверены, что в России «хорошее, достойное» качество образования. Еще 39 процентов указали, что не хотели бы отправлять детей или внуков на учебу за границу, чтобы они остались работать в России. По мнению 13 процентов, в России учиться дешевле, а по мнению 9 процентов, дети должны быть ближе к родителям и их страшно отпускать. Еще 7 процентов считают, что менталитет россиян сильно отличается от других стран.

Те, кто выступили за заграничное образование, указали на качество и привлекательность обучения (47 процентов). 15 процентов опрошенных считают, что так у детей или внуков будет больше возможностей найти интересную работу с хорошей зарплатой, 13 процентов считают, что это позволит обеспечить более высокий уровень жизни. По мнению 12 процентов, зарубежные университеты и их дипломы являются престижными.

Согласно опросу, наиболее популярные страны для получения высшего образования это Англия (38 процентов), Германия (19 процентов), США (16 процентов).

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2019 года устроиться на работу через службы занятости смогли 56,2 процента выпускников высших и средних специальных учебных заведений. По данным Министерства труда, показатель трудоустройства стал на 4,2 процентных пункта ниже по сравнению с прошлым годом.

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