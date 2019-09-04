Российские абитуриенты стали выбирать сложные и дорогие специальности

В 2019 году заметно возрос интерес абитуриентов к сложным и дорогостоящим программам обучения. Об этом сказал ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау, сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру» в среду, 4 сентября.

Это может быть связано с тем, что молодые люди начали рассматривать образование как инвестицию, заявил Мау, отметив, что сегодня вузы конкурируют за абитуриентов не только друг с другом, но и с иными «источниками квалификации». По словам ректора, обязательным условием конкурентоспособности университета сегодня стали гибкость и способность подготовить выпускников к работе в условиях неопределенности.

Подводя итоги приемной кампании, Владимир Мау рассказал, что в столичный кампус РАНХиГС в 2019 году на программы бакалавриата и специалитета зачислены почти четыре тысячи студентов, около 700 из них поступили на бюджет.

Год назад общее число зачисленных в сентябре студентов составило 3449 человек, из них 639 прошли конкурс на бюджетную форму обучения.

Более половины первокурсников этого года окончили школу с отличием, почти треть являются победителями отборочных этапов олимпиад РАНХиГС, а также проводимых академией конкурсов и региональных этапов всероссийских олимпиад школьников.

В июле сообщалось, что сервис подбора персонала Superjob провел исследование и составил рейтинг вузов с самыми высокооплачиваемыми выпускниками в области экономики и финансов. Лидерами стали выпускники Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного университета международных отношений (МГИМО), которые в среднем зарабатывают по 110 тысяч рублей.

Второе место занял Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) со средним заработком выпускников в 100 тысяч рублей. Замыкает тройку — РАНХиГС с показателем в 90 тысяч рублей.

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