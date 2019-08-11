В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий

С 1 сентября 2020 года в российских колледжах изменится список профессий. Об этом в интервью «Российской газете» рассказала министр просвещения России Ольга Васильева.

Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет. Среди них: «изготовитель эмалированной посуды», «сушильщик в бумажном производстве», «ткач», «вышивальщица», «сборщик изделий электронной техники» и «радиооператор».

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По словам министра, некоторые профессии устарели содержательно, другие исчезли, а третьи изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах.

На их место придут другие профессии и специальности: «мехатроника и мобильная робототехника», «аддитивные технологии», «техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства» и «графический дизайн».

Ранее в августе стало известно, что в России к 2030 году из-за исчезновения ряда профессий могут остаться без работы 15 миллионов человек.

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