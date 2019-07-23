Подмосковных сирот обучат народным промыслам

Вторая летняя смена «Город мастеров» для воспитанников детских домов стартовала в Подмосковье, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 23 июля.

По ее словам, в этот раз занятия посвящены народным промыслам, в частности, кузнечному и швейному делу.

«Отличие каждой смены в том, что ребята посещают разные производственные предприятия. В течение этой недели ребята посетят Сергиево-Посадский институт игрушки, музей игрушки, познакомятся с Богородским художественно-промышленным училищем», — рассказала она.

Забралова утончила, что третья смена будет посвящена профессиям, связанным с авиацией. Министр напомнила, что подобный проект впервые реализуется в регионе.

Летние профильные смены стартовали 15 июля.

В июне прошлого года губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин утвердили совместную программу по организации детого отдыха. Она предполагает организацию посещения музеев, подготовку вожатых.

