Более 45 тысяч детей из Подмосковья научились плавать этим летом

С начала летнего сезона в акции «Научись плавать» приняли участие почти 47 тысяч детей, обучающие занятия проходят в детских лагерях Подмосковья. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 10 августа.

«В прошлом году благодаря акции научилось плавать 37 тысяч детей. В 2018 году планируется привлечь в полтора раза больше детей. Главная задача этой акции — снизить количество несчастных случаев на водоемах, сохранить жизнь и здоровье подрастающего поколения», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

Помимо практической подготовки, детям рассказывают о правилах поведения на воде, а также об оказании первой медицинской помощи. Кроме того, инструкторы показывают технику спасения утопающих.

Акция проходит в летних детских лагерях Подмосковья третий год подряд. За это время в ней приняли участие около 100 тысяч человек. Всего в этом сезоне работали около 100 оздоровительных учреждений с круглосуточным пребыванием. Многие подмосковные дети отправляются отдыхать на курорты Черноморского побережья.

Напомним, что в этом году власти Москвы и области договорились модернизировать инфраструктуру детских лагерей. Перед началом сезона все лагеря были проверены на безопасность. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал ответственно подходить к организации досуга подрастающего поколения.