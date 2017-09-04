Более 37 тысяч детей приняли участие в подмосковной акции «Научись плавать»

Более 37 тысяч детей приняли участие в акции «Научись плавать» в течение трех летних месяцев в Подмосковье. Такие данные приводит сайт правительства Московской области со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова в понедельник, 4 сентября.

«Главная задача этой акции — снизить количество несчастных случаев на водоемах в летний период, что позволяет сохранить жизнь и здоровье детей», — отметил Пестов.

Занятия, рассчитанные на детей в возрасте от 6 до 16 лет, были организованы в спортивно-оздоровительных центрах, пришкольных лагерях региона, а также в лагерях с круглосуточным пребыванием. Детей обучали практическим навыкам плавания и безопасного поведения на воде, а также правилам спасения и оказания первой медицинской помощи утопающим.

Акция проходила при поддержке сотрудников ГУ МЧС России по Московской области, ГКУ МО «Мособлпожспас», регионального отделения ВОСВОД и администраций муниципальных образований.

Летняя акция «Научись плавать» состоялась в Подмосковье второй год подряд. В прошлом году в ней приняло участие более 20 тысяч детей.

Этим летом на территории Московской области действовали почти 90 детских оздоровительных лагерей.