Тысячу вожатых подготовили для работы в подмосковных детских лагерях

Почти тысяча студентов прошли обучение в школе вожатых на базе педагогических вузов Подмосковья. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 26 июня.

«В 2017 году в педагогических вузах Московской области обучено 968 студентов педагогических специальностей для работы в детских оздоровительных лагерях. Обучение в школе вожатых включает теоретическую и практическую подготовку», — рассказала первый заместитель председателя правительства Мособласти Ольга Забралова.

Она уточнила, что студенты работают вожатыми в загородных детских лагерях и лагерях дневного пребывания на базе школ.

29 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил упростить выход на рынок детского отдыха новых компаний. Он также напомнил, что в Подмосковье работают 87 оздоровительных лагерей, в которых ежегодно отдыхают около 110 тысяч детей.

За несколько дней до этого министр социального развития Мособласти Ирина Фаевская сообщила, что в регионе планируется дополнительно открыть девять реабилитационных центров. На оздоровительную кампанию из консолидированного бюджета области выделено порядка 1,5 миллиарда рублей.