Ректоры российских вузов обратились к выпускникам школ

Ректоры крупнейших российских университетов записали видеообращения выпускникам школ. Они рассказали о выдающихся выпускниках своих вузов и их первых шагах к успеху, сообщили в пресс-службе Росмолодежи.

Ролики с руководителями МГУ имени Ломоносова, МГИМО, МГТУ имени Баумана, РЭУ имени Плеханова и СПбГУ опубликованы на сайте акции «Твой ход», которая проходит с 18 по 30 июня в рамках празднования школьных выпускных по всей России. Отмечается, что благодаря ей молодые люди узнают об открывшихся перед ними возможностях и сделают шаг к раскрытию своего потенциала.

Сообщается, что в рамках акции в университетах будут организованы специальные квесты для абитуриентов, которые помогут познакомиться с историей и особенностями учебных заведений, а в московском метро пройдет массовый танцевальный флешмоб.

Кроме того, в разных городах России пройдут мотивационные встречи: о своем жизненном пути расскажут известные спортсмены, журналисты, блогеры, предприниматели, ученые, финалисты конкурса «Лидеры России». Они ответят на вопросы выпускников и раскроют секреты, как решиться на важный шаг, не бояться перемен, искать мотивацию и вдохновение.

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