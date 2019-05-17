В российских учебниках по географии нашли массу фактических ошибок

В современных российских учебниках по географии нашли фактические ошибки. Об этом заявил президент Русского географического общества (РГО), министр обороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

По его словам, нынешние учебные пособия по указанному предмету «абсолютно несовременны и неинтересны». Кроме того, они «просто переполнены фактическими ошибками», отметил Шойгу. Он сослался на данные из учебника для 7-го класса, согласно которым население Северной Европы составляет 27 миллионов человек и 4 процента населения Земли.

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«Судя по цифрам, могу только предположить, что эти данные перекочевали к нам из учебника географии времен Екатерины II, по которому еще учился незабвенный Митрофанушка Простаков», — сказал Шойгу. Он добавил, что эксперты РГО насчитали тысячи подобных ошибок.

Шойгу подчеркнул, что уровень преподавания географии в России недостаточно высок для решения государственных задач, и чтобы это изменить, следует увеличить количество часов географии в российских школах. Кроме того, Шойгу отметил необходимость введения обязательного экзамена по этому предмету.

По его словам, в 2017 году ЕГЭ по географии сдавали всего 20 тысяч школьников, в то время как ЕГЭ по обществознанию в 2018-м написали 400 тысяч человек. «Такая ситуация противоречит Стратегии научно-технологического развития России, предполагающей ответы на ряд чисто географических вызовов: демографию, территориальное развитие, освоение Арктики», — уверен Шойгу.

Как уточнили в агентстве, ранее президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки вместе с РГО и Российским союзом ректоров проработать возможность включения географии в число обязательных экзаменов в вузы по ряду специальностей. Он также предложил установить профессиональный праздник — День географа.

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