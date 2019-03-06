Эксперты оценили важность ФПУ для системы образования

Лаборатория образовательной журналистики НИУ ВШЭ впервые провела опрос учителей, выясняя, какими учебниками они пользуются они в своей работе. Это исследование стало частью продолжающейся в экспертном сообществе дискуссии о том, необходим ли системе школьного образования Федеральный перечень учебников (ФПУ). Результаты опроса были представлены на портале Pedsovet.org в рамках очередной дискуссии на тему «нужен ли ФПУ?».

Как показал опрос, участие в котором приняли более 2 тысяч педагогов, ФПУ включает в себя все самые популярные и качественные учебники, и по каждому предмету существует 3-5 линеек учебников, по которым преподает основная масса учителей.

Кроме того, исследование, как отметил ведущий дискуссии, заведующий ПУЛ образовательной журналистики НИУ ВШЭ, обозреватель ИД «Комсомольская правда» Александр Милкус, хотя ФПУ на 2019-2020 учебный год был сокращен, это сокращение не является травматичным для учителей. Вообще же, по его словам, исследование показало, что педагоги — довольно консервативная аудитория с точки зрения выбора учебных материалов. В частности, 45 процентов учителей математики заявили, что занимаются по учебнику Людмилы Петерсон который в 2014 году был исключен из перечня, но теперь снова в него включен. 42 процента учителей истории продолжает работать по учебникам Данилова и Косулиной, который издавался еще до появления историко-культурного стандарта по истории и появления трех новых линеек учебников по истории.

Отвечая на вопрос о том, не является ли рудиментом в сегодняшней системе образования ФПУ, главный редактор издательства «Просвещение» Надежда Колесникова отметила, что во всем мире государства жестко регламентируют несколько позиций в образовании: должностные обязанности, квалификации учителей, организация образовательного процесса в школе и требования к нему, итоговая аттестация, по которой учащиеся получают документ об образовании, а также учебники, по которым учатся в школах. ФПУ, по ее словам, это как раз государственный инструмент регулирования.

Кроме того, добавил советник министра просвещения РФ Андрей Петров, норма, согласно которой, обучение должно вестись по учебникам, входящим в федеральный перечень, прописана в федеральном законе об образовании, а процедуру их отбора осуществляет федеральный орган власти. «Мы должны гарантировать качество того, что предлагаем к обязательной закупке в образовательные организации», — добавил он.

Собравшиеся отметили, что в экспертизе учебников принимают участие и педагоги, прошедшие специальное обучение однако, по словам кандидата педагогических наук, доцента департамента методики обучения Московского городского педагогического университета, автора и соавтора учебников и учебных пособий для младших школьников и студентов педагогического вуза Ольги Курлыгиной, ориентироваться только на мнение учителей при составлении перечня нельзя. Поскольку такая оценка может быть непрофессиональной. «Надо учителя затачивать под новые учебники, а не учебники под учителя, — говорит она. —Если учитель много лет работал по одной системе и одним и тем же учебникам и наступает момент, когда он вынужден работать по другим учебникам, к которым он не привык. Конечно ему очень трудно. Тогда он на парту кладет те учебники, по которым он привык работать, а под парту — те, по которым вынужден работать. И эта ситуация очень распространена». Также, отметила она, сегодня учитель не готов работать по новым учебникам и в новых условиях.

Представлявший в дискуссии издательство «Просвещение» и в прошлом директор школы Леонид Наумов назвал мифом утверждение о консервативности учителей. «Человека не надо заставлять пользоваться тем, что ему удобно. Если они (учителя) не пользуются — учебником или новым сервисом. То, наверное, мы не смогли еще создать новый сервис, который им был бы удобен», — подчеркнул он.

Участники дискуссии подчеркнули, что сегодня уже ни один учитель не пользуется только одним учебником — это, по словам Людмилы Дудовой, просто непрофессионально. Педагоги, по ее словам, не настолько консервативны, как о них говорят, и пользуются разными учебными пособиями, в том числе, и не входящими в ФПУ. И тот факт, что в ФПУ входят несколько линеек учебников по одному предмету, — является лучшим доказательством неконсервативности учителей, считает она. При этом задачей педагогического вуза является не подготовка специалистов под конкретный учебник, а сформировать методическое мышление.

Федеральный перечень учебников (ФПУ) сокращается с 2014 года, что вызывает дискуссии среди издателей, экспертов, авторов учебников. Очередную волну этой дискуссии вызвал утвержденный в конце декабря 2018 года новый ФПУ, который был сокращен с 1378 до 863 учебников.