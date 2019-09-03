Названо число ставших первоклассниками российских детей

В 2019 году первоклассниками стало почти два миллиона российских детей. Об этом сообщила директор департамента государственной политики в сфере образования министерства просвещения Жанна Садовникова, передает ТАСС.

По ее словам, в стране функционирует более 89 тысяч образовательных учреждений. Всего в этом году в школу пошли более 16,5 детей и подростков. Количество первоклассников по сравнению с прошлым годовом возросло на 116 тысяч детей и достигло 1,9 миллиона.

Садовникова также отметила, что подготовка учреждений к учебному году уже завершена, ведутся работы по лицензированию медицинских кабинетов в школах. «В дошкольных образовательных учреждениях процент нелицензированных кабинетов уменьшился, то есть проведены мероприятия. В школах процент у нас остался неизменным. И с министерством здравоохранения мы продолжим работу для того, чтобы завершить все мероприятия по лицензированию медицинских кабинетов», — рассказала она.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения, а многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. К 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!