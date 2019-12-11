Выявлены тысячи недобросовестных господрядчиков

Росфинмониторинг выявил тысячи исполнителей контрактов по нацпроектам, у которых есть признаки сомнительных операций. Об этом сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин во время правительственного часа в Совете Федерации, трансляция которого ведется на YouTube.

В общей сложности под подозрение попали около трех тысяч недобросовестных господрядчиков. Сумма контрактов, заключенных с ними, превысила 130 миллиардов рублей.

По словам главы ведомства, по выявленным фактам сомнительных операций в правоохранительные органы направили свыше 560 материалов, уже возбуждено 11 уголовных дел.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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