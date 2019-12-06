Работодатели в Крыму получат компенсации за обучение сотрудников

Организации Севастополя смогут получать компенсации части затрат на повышение квалификации или переобучение сотрудников старшего возраста, если сами организуют и оплачивают такие курсы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

До этого в городе работали два механизма: работники пенсионного или предпенсионного возраста получали образовательный сертификат на переобучение и сами выбирали, где повышать квалификацию, или же проведение курсов заказывалось и оплачивалось правительством Севастополя. Предполагается, что компании будут компенсировать часть затрат на курсы продолжительностью двух недель до трех месяцев.

Работа ведется в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», который рассчитан до 2024 года.

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