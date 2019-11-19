Названы лучшие работодатели России

Российская версия журнала Forbes впервые опубликовала рейтинг из 50 лучших работодателей страны. Список возглавил «Норникель» — он получил 60,97 балла.

Вторую строчку занял золотодобытчик «Полюс» (60,81 балла), на третьем месте — «Газпромбанк» (60,45 балла), на четвертом — «Яндекс» (58,15 балла). Замыкает пятерку горнодобывающая компания Polymetal (55,71 балла).

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Все компании оценивались по следующим критериям: зарплата, условия труда, социальный пакет, внутрикорпоративное обучение, создание рабочих мест, развитие инфраструктуры в регионах присутствия, востребованность, забота об экологии и благотворительность.

Также в десятку лучших российских работодателей вошли ВТБ, «Алроса», Сбербанк, «Газпром» и «Новатэк».

В октябре Forbes опубликовал рейтинг 500 лучших работодателей мира Global 2000: The World’s Best Employers. Список был подготовлен американской версией издания совместно с компанией Statista.

В тот рейтинг вошли семь российских компаний. Одна из них — «Норникель» — попала в первую сотню, заняв 36-е место. Лидером списка третий год подряд становится американская компания Alphabet — материнская компания Google.

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