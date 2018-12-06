Большинство работодателей в России отказались выдавать новогодние премии

Более половины работодателей в России — 58 процентов — не планируют выдавать сотрудникам премии по итогам года. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.

Четверть респондентов (24 процента) намерены премировать только некоторых работников и лишь 18 процентов опрошенных готовы поощрить всех.

Самыми щедрыми оказались работодатели в сферах IT и образования, самыми скупыми — в областях строительства и недвижимости.

Исследователи опросили 300 работодателей во всех регионах России в ноябре 2018 года.

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