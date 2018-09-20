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На премии чиновникам зарезервировали миллиарды

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В ближайшие два года правительство России резко увеличит бюджетные ассигнования на «материальную мотивацию» чиновников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект федерального бюджета.

Чтобы мотивировать чиновников, в бюджете зарезервировали 138,6 миллиарда рублей в 2019 году и 208,9 миллиарда рублей в 2020 году. Это соответственно на 39 миллиардов и 109 миллиардов рублей больше, чем предусмотрено действующим законом о бюджете. В 2021 году на материальную мотивацию госслужащих предложено выделить 284,4 миллиарда рублей.

В частности, 375 миллионов рублей в 2019 году предложено потратить на стимулирование федеральных госслужащих, участвующих в реализации национальных и федеральных проектов. 493,3 миллиарда рублей, заложенных на 2020 и 2021 годы, планируется потратить на «поэтапное увеличение гарантированной части денежного содержания, материальное стимулирование, а также пенсионное обеспечение государственных гражданских служащих», отмечается в проекте бюджета.

Стимулирующие выплаты чиновникам вводятся в соответствие с подписанным в августе 2016 года указом президента Владимира Путина «Об основных направлениях развития государственной гражданской службы РФ на 2016-2018 годы». Согласно нему, в целях повышения престижа гражданской службы до 2019 года предписывалось завершить «мероприятия по совершенствованию системы материального стимулирования государственных гражданских служащих, а также структуры их денежного содержания».

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