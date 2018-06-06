Чиновники захотели больше денег

Российские госслужащие готовы сменить работу, если на новом месте им предложат зарплату на 40 тысяч рублей в месяц больше. Такие выводы содержатся в докладе Высшей школы экономики и Всемирного банка, пишут «Известия».

Чиновники считают, что для привлечения квалифицированных работников оплата труда должна быть на 60 процентов выше нынешней. Для удовлетворения зарплатных ожиданий госслужащих необходимо увеличить фонд оплаты труда на 307 миллиардов рублей, отмечается в документе.

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Количество вакансий в федеральных министерствах и ведомствах иногда достигает 66–70 процентов от штатной численности организации из-за недостаточного уровня оплаты труда. При этом для привлечения на госслужбу высококлассных специалистов необходимо увеличить текущий уровень выплат на 75 процентов, подчеркивают чиновники.

Большинство опрошенных госслужащих (77 процентов) считают, что оплата их труда ниже, чем в коммерческом секторе. При этом примерно каждый третий определенно уверен в непривлекательности зарплатных позиций госслужбы. Лишь 23 процента опрошенных считают материальное вознаграждение чиновников привлекательным.

В декабре 2017 года Минфин впервые опубликовал на своем сайте информацию о зарплатах министров и чиновников. Информация вызвала общественный резонанс, так как зарплата главы ведомства в 1,7 миллиона рублей в месяц для многих показалась слишком высокой. В итоге министерство удалило документ с перечнем зарплат.

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