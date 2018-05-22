В МЧС нашелся миллиардер

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям отчиталось о доходах сотрудников и членов их семей по итогам 2017 года. Соответствующие декларации опубликованы на сайте ведомства.

Самым богатым сотрудником ведомства стал начальник Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю Александр Иваницкий, заработавший за прошлый год более 2,5 миллиарда рублей. Чиновник смог увеличить свои доходы в 782 раза, по итогам 2016 года его доход составлял 3,3 миллиона рублей.

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Источники дохода чиновника в декларации не раскрываются. У него нет недвижимости в собственности, а живет он в квартире, которая принадлежит жене. Среди имущества глава ставропольского управления МЧС задекларировал только мотоцикл Honda NSA 700. Возглавляет региональное подразделение МЧС Иваницкий с 2013 года.

РБК отмечает, что запросило у МЧС объяснений столь значительных доходов сотрудника, после чего с сайта ведомства декларация была удалена. Ведомство по-прежнему не ответило на запрос.

На втором месте по доходам оказался глава управления МЧС по Республике Крым Сергей Шахов, который в 2017 году заработал 34,7 миллиона рублей, что в 16 раз больше доходов чиновника в 2016 году. Замыкает тройку первый заместитель министра Владимир Степанов, заработавший в минувшем году 14,8 миллиона рублей, годом ранее этот показатель составлял 17,5 миллиона рублей.

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