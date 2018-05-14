Депутат Государственной Думы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскрыл размер своей пенсии. Об этом сообщает РИА Новости.

«У меня 25 тысяч пенсия», — признался политик в ходе встречи с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.

Неработающие пенсионеры с московской пропиской с 1 января 2018 года начали получать на три тысячи рублей больше, пенсия достигла 17,5 тысяч. После индексации с 1 января 2018 года размер средней пенсии по старости в России составил 14 тысяч 75 рублей.

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Лидер ЛДПР по итогам 2017 года заработал 5,4 миллиона рублей. По итогам 2016 года доходы парламентария резко выросли: с 5,7 миллионов по итогам 2015 года до 79 миллионов в 2016 году.

В воскресенье, 13 мая, стало известно, что героине мема «Денег нет, но вы держитесь» подняли пенсию на 450 рублей.

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