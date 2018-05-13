Героине мема «Денег нет, но вы держитесь» подняли пенсию на 450 рублей

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Крымской пенсионерке Анне Буяновой, которая два года назад спросила премьер-министра России Дмитрия Медведева об индексации пенсий и получила совет «держаться», подняли пенсию на 450 рублей. Об этом пишет «Новая газета».

Буянова, проживающая в селе Новопокровка в 20 километрах от Феодосии, в интервью изданию призналась, что пенсию ей так и не проиндексировали. «Сначала обещали. Сказали, что 11 000 будет. Но в итоге в апреле прошлого года сделали только надбавку к прожиточному минимуму. И теперь вместо 8 058 рублей я получаю 8 500. Но это не индексация», — сказала она.

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По словам крымчанки, живет она в основном благодаря хозяйству: у нее 53 курицы, четыре индюшки, две утки, огород. «Если надо за свет или за газ заплатить, а денег у меня нет, то я что-то продаю: когда курицу, когда овощи», — пояснила женщина, добавив, что продавать сложно из-за того, что каждый раз необходимо получать специальную справку.

В мае 2016 года Дмитрий Медведев в ходе визита в Крым пообщался с местными жителями. Буянова пожаловалась премьеру на низкие пенсии и «бешеные цены», на что он ответил, что пока возможности увеличить выплаты пенсионерам нет. «Денег нет сейчас, найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья», — попрощался глава правительства. Ответ главы кабмина стал мемом.

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