В России отложили идею введения четырехдневки

Обсуждение перспектив введения в России четырехдневки отложили на неопределенный срок. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники.

Обсуждать вопрос должны были в ноябре в рамках трехсторонней комиссии под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, однако этого так и не произошло. Новые сроки обсуждения пока не поставлены. По мнению экспертов, в конечном итоге чиновники все равно откажутся от идеи, поскольку стало понятно, что воплотить ее в жизнь без экономических потерь в ближайшие годы невозможно.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поднял вопрос о сокращенной рабочей неделе еще летом 2019 года, когда выступал на Международной конференции труда. Тогда он отмечал, что переход должен сопровождаться сохранением уровня оплаты труда и ростом производительности. Вернувшись с мероприятия, он поручил изучить вопрос Минтруда. Затем обсуждение перешло в ведение российской трехсторонней комиссии.

В рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» Россия собирается до 2024 года увеличить производительность труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до 5 процентов в год к концу 2024-го против 1,4 процента в 2018-м.

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