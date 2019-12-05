Медведев оценил безработицу в России

Безработица в России по итогам 2019 года будет на уровне 4,6-4,7 процента. Такое заявление премьер-министр Дмитрий Медведев сделал в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам, которое транслировал телеканал «Россия 24».

«В нашей стране безработица в последнее время была низкой — в районе пяти процентов, а в этом году будет еще ниже — где-то 4,6-4,7 процента от экономически активного населения», — сообщил премьер. По его словам, показатель рассчитан по методике Международной организации труда.

В ходе беседы с журналистами премьер сообщил, что реальные располагаемые доходы населения по итогам года могут вырасти на 0,2-0,3 процента, и заявил о рекордно низкой инфляции — на уровне 3,8 процента.

В рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» Россия собирается до 2024 года увеличить производительность труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до 5 процентов в год к концу 2024-го против 1,4 процента в 2018-м.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!