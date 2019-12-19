В Ростовской области запустили Фабрику процессов

В Ростовской области открыли учебный центр для обучения инструментам и методам бережливого производства на промышленных предприятиях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные власти.

«Фабрика процессов» начала работу в Ростове-на-Дону и стала первой в регионе. Она появилась в рамках нацпроекта по повышению производительности труда в России. «Такой формат позволяет сформировать у работников предприятий устойчивые навыки выявления и устранения потерь на своих рабочих местах», — сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Продолжительность тренинга на «Фабрике процессов» составит восемь часов. Участники должны будут добиться снижения времени протекания процессов, транспортировки, повысить загрузку операторов.

В рамках нацпроекта по повышению производительности труда Россия собирается до 2024 года увеличить производительность но средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики до 5 процентов в год к концу 2024-го против 1,4 процента в 2018-м.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!