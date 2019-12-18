Работников липецких предприятий обучили бережливым технологиям производства

Около 1,5 тысячи работников предприятий Липецкой области обучили технологиям бережливого производства в рамках нацпроекта по повышению производительности труда в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу региона Игоря Артамонова.

По его словам, идеи бережливого производства внедряются на 118 площадках региона, разработано 288 проектов. Артамонов заявил, что внедрение новых технологий проходит успешно, и предприятия уже продемонстрировали рост производительности и сократили время технологических процессов.

Губернатор также напомнил, что в Липецкой области в рамках нацпроекта в 2019 году открылся центр компетенций в сфере производительности труда.

В рамках нацпроекта по повышению производительности труда Россия собирается до 2024 года увеличить производительность труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до 5 процентов в год к концу 2024-го против 1,4 процента в 2018-м.

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