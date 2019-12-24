Московским компаниям дадут денег на развитие экспорта

Несколько десятков компаний Москвы получат в общей сложности 71 миллион рублей из городского бюджета на развитие экспорта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«В общей сложности мы одобрили выдачу субсидий 50 компаниям. Благодаря выданным субсидиям, московским компаниям будет проще вывести свою продукцию за рубеж, где есть рыночная ниша и спрос на нее, нарастить обороты производства, масштабировать бизнес и повысить престиж отечественных товаров», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!