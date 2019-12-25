Россия и Эквадор захотели перейти на расчет в рублях

Россия обсуждает с Эквадором переход на расчеты в рублях. Для этого один из российских банков может открыть филиал на территории латиноамериканской республики и подключить его к платежной системе ЦБ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Указывается, что страны этого региона — одни из перспективных для российского экспорта. Если отечественный бизнес заинтересован, то за ним потянутся и банки.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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