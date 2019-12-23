Российский авиазавод увеличил долю экспорта в выручке

Улан-Удэнский авиационный завод по итогам 2019 года увеличил долю экспорта в выручке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«В нынешнем году завод, поставляющий вертолеты Ми в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в Африку и Латинскую Америку, открыл для себя новые экспортные рынки и увеличил долю экспорта в структуре выручки до 40 процентов», — уточнили представители предприятия.

Улан-Удэнский авиационный завод основан в 1939 году. Там производят вертолеты Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171, Ми-171А2 и Ми-8АМТШ (Ми-171Ш). Развитие завода обусловлено реализацией национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который рассчитан на период до 2024 года. Нацпроект, в частности, предполагает увеличение в ВВП доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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