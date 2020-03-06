Россия и Сербия возобновят обсуждение поставок Sukhoi Superjet 100

Россия и Сербия планируют вернуться к обсуждению поставок самолетов Sukhoi Superjet 100. Предполагается, что это произойдет летом, когда в Сербии будет сформировано новое правительство. Об этом рассказал вице-премьер России Юрий Борисов. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Мы сегодня договорились, что проблема закупки самолета Superjet для руководства Сербии и восьми самолетов — скорее всего, по лизинговой схеме — для основного перевозчика Сербии не снимается», — сказал он. Уточняется, что в ходе переговоров сербская сторона заверила Россию, что главный национальный перевозчик Air Serbiya по-прежнему заинтересован в покупке самолетов Sukhoi Superjet 100.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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