В России усилят страхование аграриев

Министерство сельского хозяйства России собирается усилить страхование отечественных аграриев. В частности, планируется добавить к существующим страховым форматам защиту прямых затрат в сфере АПК с упрощенной системой выплат. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Сейчас у сельскохозяйственников есть инструмент страхования от неурожая. Теперь же предлагается выплачивать компенсации, если случается ЧС. По оценке специалистов, эта страховка не будет дорогой и составит чуть более 100 рублей за гектар, например, для высокорисковых регионов.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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