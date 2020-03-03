В Курской области откроется технопарк для поддержки малого и среднего бизнеса

В Курской области к 2023 году на базе предприятия «Совтест АТЕ» откроется частный промышленный технопарк для развития проектов малых и средних компаний по выпуску инновационного электронного оборудования. Об этом сообщил гендиректор «Совтест АТЕ» Игорь Марков, пишет ТАСС.

«В течение двух лет — первый этап, заходим на площадку с инфраструктурой и помещениями, затем 5 лет идет выпуск объема продукции, создание рабочих мест, появление новых резидентов, тех, которые придут от студенческой скамьи с идеей. Будем активно привлекать инвесторов, есть уже соглашения с немецкими компаниями», — объяснил Марков.

Для развития будущей площадки планируется привлечь около 280 миллионов рублей в виде субсидий Минпромторга России.

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Главной целью создаваемого технопарка будет разработка и производство инновационного радиотехнического и электронного оборудования для всех сфер экономики. По словам губернатора области Романа Старовойта, предполагается, что оборудование будет поставляться не только для российских больниц, нефтяных, электросетевых компаний, промышленных предприятий, но и за рубеж.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

В рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса поставлена задача увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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