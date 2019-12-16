В Бурятии появится технопарк для производителей спорттоваров. Это планируется сделать в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба местного правительства со ссылкой на министра промышленности и торговли региона Сергея Желтикова.

«Мы видим серьезный вопрос по спортивным товарам. Мы прорабатываем вопрос организации технопарка с Минпромторгом России», — сказал Желтиков.

В настоящее время рынок спорттоваров в России составляет около 300-400 миллиардов рублей, при этом 70-80 процентов товаров привозятся из-за рубежа. По словам чиновника, у отечественных производителей спортивных товаров большие перспективы, поскольку в ближайшие годы прогнозируется увеличение спроса в два раза.

«У нас есть все возможности, чтобы провести импортозамещение и взять определенный объем этого рынка», — сказал чиновник.

Россия в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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