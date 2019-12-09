Подсчитана доля сталкивающихся с коррупцией российских бизнесменов

Доля российских бизнесменов, которые сталкиваются с коррупцией, составляет 23,95 процента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные проекта Торгово-промышленной палаты «Бизнес-барометр коррупции».

Данные получены с 16 октября по 22 ноября в рамках седьмого этапа проекта. При этом во время шестого этапа, который проводился с 16 апреля по 17 июня, доля сталкивающихся с коррупцией бизнесменов была ниже — 18,99 процента.

Чаще всего предприниматели сталкиваются с коррупцией при получении разрешений, справок, лицензирования, аккредитации (35,32 процента). Также бизнесмены сообщают о коррупции при контроле за предпринимательской деятельностью (32,3 процента), реализации сделок с недвижимостью (24,57 процента) и закупках (23,05 процента).

По мнению бизнеса, наиболее эффективными в борьбе с коррупцией будут ужесточение ответственности за преступления, обеспечение ротации руководящих кадров в государственных органах, возможность конфискации имущества коррупционера и обеспечение широкого освещения в СМИ случаев взяточничества.

Россия в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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