Российские бизнесмены поделились секретами со студентами

Успешные предприниматели поделились со студентами секретами ведения бизнеса. Это произошло во время форума «Мой бизнес — моя взлетная полоса», говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Среди участников форума были основатель детских развивающих студий «Вундеркинд» Наталья Виханова, которая рассказала участникам о нюансах ведения бизнеса, и соучредитель сети спа-салонов «Твой Тай» Максим Суровно: он рассказал, как превратить мечту в успешный бизнес-проект.

Россия в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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