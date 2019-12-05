Малому бизнесу помогут льготным лизингом

В Минэкономразвития разрабатывают программу льготного лизинга производственного оборудования для малого и среднего бизнеса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замдиректора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства ведомства Олесю Тетерину.

Программа разрабатывается в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса. По словам Тетериной, программа предполагает компенсацию лизинговым компаниям первоначального взноса. Процентные ставки по такому виду поддержки будут льготными.

Ранее сообщалось, что в Крыму зарегистрировали первую Региональную лизинговую компанию (РЛК). Деньги на открытие РЛК были выделены местным парламентом в октябре. Всего власти предоставили 1,2 миллиарда рублей.

Россия в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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