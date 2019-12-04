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Башкирские предприниматели получат финансовую помощь

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Башкирский Центр поддержки экспорта в 2020 году начнет программу субсидирования предприятий малого и среднего бизнеса, которые отправляют свою продукцию на экспорт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора центра Ильдуса Халитова.

Программа стартует в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство». Она предполагает возмещение бизнесу 80 процентов затрат на международную сертификацию.

«Субсидия обязательно будет на сертификацию товара, также мы рассматриваем сертификацию менеджмента качества», — сказал Халитов. По его словам, максимальная субсидия на одну компанию составит 500 тысяч рублей.

Программа позволит большему числу предпринимателей экспортировать российскую продукцию за рубеж. Ее планируют запустить в первом квартале 2020 года.

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