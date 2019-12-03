В Алтайском крае увеличат поддержку предпринимателей

В Алтайском крае финансирование национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства в России до конца 2024 года вырастет на 64 процента. Об этом пишет ТАСС.

Объем финансирования увеличится с 1,7 миллиарда рублей до 2,8 миллиарда рублей. «Дополнительные средства поддержки пойдут на востребованные у бизнеса направления: льготное кредитование, субсидирование, образовательные проекты для бизнеса», — сообщили в пресс-службе управления региона по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Дополнительные 1,1 миллиарда также собираются направить на информационное сопровождение бизнеса, реализацию масштабных инвестиционных проектов и поддержку экспортной деятельности.

Россия в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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