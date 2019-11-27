В Кирове открылся центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес»

В Кирове начал работу центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес». Он был открыт в рамках нацпроекта по развитию малого и среднего бизнеса в России, пишет ТАСС со ссылкой на и.о. губернатора региона Александра Чурина.

В центре предприниматели смогут в режиме «одного окна» проконсультироваться по вопросам ведения бизнеса, финансовой поддержки, а также помощи в выводе продукции на экспорт.

«Мы подготовили хорошее место, где [предприниматели] могут получить поддержку по интересующим их вопросам, где можно найти различные формы взаимодействия как с кредитными организациями, так и с властными структурами по поводу поддержки, льгот, развития бизнеса. Самое главное — научить людей, поддержать их, дать стимул заниматься предпринимательством», — сказал Чурин.

Россия в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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