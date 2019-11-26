Корпорация МСП и МСП Банк поддержали комплекс по переработке стекла

В Коломне состоялось торжественное открытие производственного комплекса по переработке отходов стекла. Оператор проекта — компания «МагистральИнвест», которая также производит инновационное, высокотехнологичное оборудование для переработки отходов стекла.

Реализация проекта велась при комплексной поддержке Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП) и МСП Банка. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе корпорации.

Банк предоставил финансовую поддержку для строительства завода на общую сумму 52 миллиона рублей сроком на 7 лет в рамках программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Соглашение об этом было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума в 2018 году. В рамках проекта предусмотрено создание 45 рабочих мест.

Корпорация МСП в рамках национального проекта по развитию малого и среднего бизнеса, реализует мероприятия по встраиванию российских субъектов МСП в цепочки поставщиков компаний с иностранным участием, локализующих производство на территории Российской Федерации. Корпорация МСП подписала с французской строительной компанией Saint-Gobain — основным потребителем продукции «МагистральИнвеста» дорожную карту, в соответствии с которой запущен комплекс по переработке стекла в Московской области.

«Строительство завода по переработке отходов стекла в Московской области — это хороший пример реализации плана мероприятий по встраиванию компаний малого и среднего бизнеса в производственные цепочки. Наша совместная работа с российскими и иностранными партнерами позволяет расширить рынки сбыта и повысить конкурентоспособность отечественных субъектов МСП», — подчеркнул заместитель генерального директора Корпорации МСП Евгений Ивлиев.

«Для МСП Банка сегодняшнее мероприятие стало успешным результатом реализации совместного проекта. Мы уверены, что уникальные технологии, которые применяет в своей деятельности компания "МагистральИнвест", необходимо масштабировать. И МСП Банк готов к дальнейшему сотрудничеству», — отметил советник председателя правления МСП Банка Олег Бураков.

Запуск нового комплекса предполагает формирование системы сбора битого стекла у населения. Основой комплекса переработки стеклобоя является линия, на которой осуществляются все основные процессы по получению материала определенных характеристик (сортировка, дробление, очистка, разделение материала по фракциям, загрузка готового сырья в биг-бэги). Основным элементом линии является установка российского производства по автоматической сепарации мусора.

Кроме того, функционирует линия переработки ПЭТ-бутылок, на которой производится удаление посторонних включений и дальнейшее дробление в пластиковую крошку. В результате переработки стекольных отходов получается сырье, готовое для производства стеклянной тары и строительных материалов (утеплителя).