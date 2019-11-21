Предпринимателям Татарстана представили «Зеркальный реестр проверок»

«Зеркальный реестр проверок» позволит бизнесу эффективно взаимодействовать с контрольно-надзорными органами. Об этом заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман в рамках стратегической сессии, которую Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) провела в Республике Татарстан.

На сессии новый сервис Портала Бизнес-навигатора МСП «Зеркальный реестр проверок» был презентован предпринимателям. Этот механизм разработан Корпорацией МСП совместно с Генеральной прокуратурой, Министерством экономического развития при участии контрольно-надзорных органов по поручению президента РФ. Использование этого механизма позволит предпринимателю оставлять обратную связь по результатам проведенной проверки с возможностью указания нарушений, которые, по мнению предпринимателя, были допущены проверяющими органами при организации и проведении проверки. На выявленные нарушения будет реагировать Генеральная прокуратура РФ и контрольно-надзорные органы.

«У нас нет задачи «демонизировать» КНО, напротив речь идет о формировании абсолютно прозрачной системы проверок и конструктивного диалога между бизнесом и проверяющими. Конечно, новый ресурс позволяет сообщать о нарушениях, допущенных при проверке и соответствующий сигнал сразу поступит в Генеральную прокуратуру, но еще одна немаловажная задача, которую мы видим, — это формирование базы типичных нарушений. Анализ этих данных позволит обобщить ряд нарушений и разработать пошаговые рекомендации для предпринимателей, как таких нарушений избежать в дальнейшем», — сказал Александр Браверман.

В своем выступлении он подчеркнул, что работа с федеральными контрольно-надзорными органами в рамках проекта ведется на постоянной основе и выразил надежду, что в Татарстане эта практика будет продолжена. Александр Браверман также отметил, что Татарстан является одним из наиболее динамично развивающихся субъектов РФ, где малый и средний бизнес активно используют широкий спектр государственных мер поддержки. Так, в рамках национальной гарантийной системы на сегодняшний день малым и средним компаниям Татарстана удалось привлечь более 41 миллиарда рублей кредитных средств по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже рыночных.

Глава Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что новый сервис Корпорации МСП имеет большое значение для улучшения делового климата в стране. «Это должно дисциплинировать всех нас: и чиновников, и контролирующие структуры. Мы должны выстроить конструктивные формы взаимоотношения с бизнесом», — заметил Рустам Минниханов. Он добавил, что «наша республика будет активно вовлечена в этот проект».

«Зеркальный реестр проверок» доступен на портале Бизнес-навигатора МСП с середины октября 2019 года. Всего порталом Бизнес-навигатора МСП пользуются более 43 тысяч предпринимателей Татарстана.

Также представители Корпорации МСП приняли участие в презентации шести новых инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Республики Татарстан. Этим проектам может быть оказана финансовая поддержка Корпорации. В частности, компания «Микрофибра» планирует создание завода. Проекты модернизации производства и запуска новой продукции представят «СХП «Татарстан», «Агрызский МК», «ТД «Ферекс» «ЛМР ПЛАСТ» и ПК «Волга».

Глава Корпорации МСП отметил, что общий объем инвестиций в эти проекты может составить более 2,4 миллиарда рублей, а также подчеркнул, что в рамках этих бизнес-планов предусматривается создание более 330 новых рабочих мест.

