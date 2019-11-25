Дешевые кредиты российскому бизнесу сделают еще дешевле

Льготные кредиты для малого и среднего бизнеса по ставке не более 8,5 процента в рамках программы Минэкономразвития могут сделать еще дешевле. Это произойдет, если ключевая ставка Центробанка опустится ниже нынешних 6,5 процента. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Корпорацию МСП.

Программу льготного кредитования запустили в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса в феврале 2019 года. По этой программе бизнес может получить льготный кредит на оборотные цели в размере от 500 тысяч рублей до 500 миллионов на срок до трех лет, на инвестиционные цели — от 500 тысяч рублей до двух миллиардов на срок до 10 лет.

«Снижение ключевой ставки Банком России ниже уровня, установленного в настоящий момент, повлечет за собой уменьшение процентной ставки для субъектов МСП до уровня ниже 8,5 процента», — сказали в Корпорации МСП.

Ранее глава российского регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что для дальнейшего снижения ключевой ставки есть «некоторый потенциал». Следующее заседание совета директоров Банка России по ставке пройдет 13 декабря.

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