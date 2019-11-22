В Петербурге заработал центр поддержки предпринимателей

Центр поддержки малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес» открылся в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

«Создание [центра] обозначено в региональном проекте "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», — говорится в сообщении Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, на базе которого будет работать фонд.

Новая структура будет включать в себя семь подразделений, среди которых центр поддержки предпринимательства, микрокредитная компания, гарантийная организация, фонд развития промышленности.

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