На Кубани докапитализируют местный Фонд поддержки промышленности

Фонд развития промышленности Краснодарского края будет в течение трех лет докапитализирован до пяти миллиардов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на губернатора региона Вениамина Кондратьева.

Фонд начал работу в Краснодарском крае в 2018 году. Он выдает льготные займы предприятиям и помогает привлекать инвестиции на Кубань. В 2019-м он был докапитализирован с 500 миллионов до 1,5 миллиарда рублей.

За время своей работы фонд выдал займов более чем на 878 миллионов рублей — их получили более чем 40 местных предприятий. Это позволило им привлечь в отрасль промышленности порядка двух миллиардов рублей инвестиций.

«В течение трех лет объем регионального Фонда развития промышленности нужно увеличить до пяти миллиардов рублей», — сказал Кондратьев.

Россия в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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