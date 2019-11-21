В Севастополе открылся форум «Мой бизнес»

Форум «Мой бизнес — Деловой Севастополь» открылся 21 ноября. Об этом пишет ТАСС.

По словам первого вице-президента объединения предпринимателей «Опора России» Азата Газизова, выступающего модератором первой пленарной дискуссии, «больше тысячи человек находятся в зале и онлайн-трансляции». В форуме принимают участие бизнесмены, эксперты по продвижению проектов и другие специалисты.

Форум завершится 22 ноября. Он проводится при содействии Минэкономразвития и университета «Синергия» в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Россия в рамках нацпроекта по МСП поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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