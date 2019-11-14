Краснодарским бизнесменам позволят бесплатно арендовать офис

В Краснодарском крае начинающие бизнесмены смогут бесплатно арендовать офис на 90 дней. Это станет возможным благодаря открытию в Краснодаре площадки для начинающих предпринимателей «Платформа», пишет «Кубань 24».

Площадка предоставляет 60 рабочих мест, оборудованных столами для переговоров и «мягкой зоной». В помещении доступен скоростной интернет. На базе «Платформы» будут проводиться обучающие семинары, тренинги и консультации для бизнеса. Это способствует реализации в России нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства.

Центр развития бизнеса работает с 10:00 до 22:00. Услуга оказалась настолько востребованной, что помещение уже забронировано до конца января.

Россия в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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