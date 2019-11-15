Волгоградскому бизнесу представили «Зеркальный реестр проверок»

Волгоградская область стала первым регионом, где состоялся круглый стол и обучение предпринимателей механизмам использования «Зеркального реестра проверок», нового функционала Бизнес-навигатора МСП. Об этом заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман в рамках встречи с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, состоявшейся в ходе визита Корпорации МСП в Волгоградскую область.

«Механизм обратной связи для предпринимателей будет способствовать эффективному взаимодействию бизнес-сообщества и контрольно-надзорных органов. Полученные данные помогут усовершенствовать саму систему проверок, сделать ее более прозрачной и понятной для субъектов МСП. Это важный шаг для развития компании малого и среднего предпринимательства» - отметил глава Корпорации МСП.

Механизм обратной связи разработан Корпорацией МСП совместно с Генеральной прокуратурой, Министерством экономического развития при участии контрольно-надзорных органов. «Зеркальный реестр проверок» создан во исполнение поручения президента России Генеральной прокуратуре совместно с правительством РФ и АО «Корпорация «МСП» по итогам форума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», состоявшегося в октябре 2018 года.

Использование механизма позволит предпринимателю оставлять обратную связь по результатам проведенной проверки с возможностью указания нарушений, которые, по мнению предпринимателя, были допущены проверяющими органами при организации и проведении проверки, с обеспечением реагирования Генеральной прокуратурой РФ и контрольно-надзорных органов на выявленные нарушения.

«Зеркальный реестр проверок» доступен на портале Бизнес-навигатора МСП с середины октября 2019 года. Всего порталом Бизнес-навигатора МСП пользуются более 21 тысячи предпринимателей Волгоградской области.

В ходе визита в регион представители Корпорации МСП приняли участие в презентации четырех новых инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Волгоградской области. Этим проектам может быть оказана финансовая поддержка Корпорации.

В частности, «Камышинский электро-металлургический завод»» планирует создание завода. Проекты модернизации производства и запуска новой продукции представят «Волгоградский метизный завод», занимающаяся машиностроением, и «ПК Снежинка», специализирующаяся на производстве бумажных средств гигиены. Компании «РосПромЭко» планирует привлечь финансирование для реализации проекта строительства станций по приему жидких отходов. Общий объем инвестиций в проекты может составить более 1 миллиарда рублей. Проекты предусматривают создание более 180 новых рабочих мест.

Благодаря поддержке в рамках Национальной гарантийной системы на сегодняшний день волгоградским малым и средним компаниям удалось привлечь около 9,8 миллиарда рублей кредитных средств по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже рыночных.