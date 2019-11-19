Власти захотели усилить поддержку малого бизнеса в России

Минэкономразвития предложило бизнесменам до 1 декабря 2019 года направить в ведомства предложения по тому, как российские власти могут расширить поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках одноименного нацпроекта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства министерства.

Ведомство, в частности, ожидает предложений по тому, как снизить издержки или уменьшить количество проверок. После того как все предложения будут собраны, в декабре МЭР проведет их общественные обсуждения. В дальнейшем лучшие предложения войдут в нацпроект.

Россия в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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